Министерството на външните работи на Украйна призова Fox News да се извини за това, че е представила Киев като руски град.

Това заяви говорителят на МВнР Георгий Тихий в социалната медийна платформа X, цитиран от Укринформ.

"По време на великденско предаване на 20 април американската телевизия Fox News обозначи Киев като руски град за около 20 минути."

"Ако това е било грешка, а не умишлено политическо изявление, трябва да има извинение и разследване кой е допуснал грешката", написа говорителят.

⚡ During its Easter broadcast on April 20, American network Fox News labeled Kyiv as a Russian city for around 20 minutes. https://t.co/ALLovrlhv3