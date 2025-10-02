Задържаха млада жена и дете за кражба от храм в Бургас
Двете са отмъкнали захранващ кабел
Задържани са 24-годишна жена и 12-годишно момиче от Сливен за кражба на захранващ кабел от храм "Света Богородица" в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.
Двете са откраднали кабел, монтиран на външната стена на храма. Проникнали са през тъмната част на денонощието в двора му чрез прескачане на метална решетъчна ограда. Жената и момичето са направили пълни самопризнания.
В хода на разследването е установено, че от фасадата на същия храм е откраднато и външното тяло на климатик. За това деяние е задържан 16-годишен младеж от Сливен, който също е направил самопризнания.
Работата по случаите продължава от служителите на Първо Районно управление - Бургас.
През март тази година бе задържан 38-годишен мъж за кражба на 3000 лева от храм "Свети Николай Чудотворец" в бургаския комплекс "Меден Рудник". Парите са били дарения в църквата.
През миналия месец бе задържан 28-годишен рецидивист за кражба от столичния храм "Света Неделя".