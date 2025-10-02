Задържани са 24-годишна жена и 12-годишно момиче от Сливен за кражба на захранващ кабел от храм "Света Богородица" в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Двете са откраднали кабел, монтиран на външната стена на храма. Проникнали са през тъмната част на денонощието в двора му чрез прескачане на метална решетъчна ограда. Жената и момичето са направили пълни самопризнания.

28-годишен рецидивист в кражби от църкви обрал "Света Неделя"
Виж още 28-годишен рецидивист в кражби от църкви обрал "Света Неделя"

В хода на разследването е установено, че от фасадата на същия храм е откраднато и външното тяло на климатик. За това деяние е задържан 16-годишен младеж от Сливен, който също е направил самопризнания.

Работата по случаите продължава от служителите на Първо Районно управление - Бургас.

През март тази година бе задържан 38-годишен мъж за кражба на 3000 лева от храм "Свети Николай Чудотворец" в бургаския комплекс "Меден Рудник". Парите са били дарения в църквата.

През миналия месец бе задържан 28-годишен рецидивист за кражба от столичния храм "Света Неделя".

