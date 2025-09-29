Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж за кражба на пари от софийския катедрален храм "Света Неделя", съобщиха от държавното обвинение.

В събота от 19,40 ч. до 20,54 ч. чрез използване на техническо средство обвиняемият С.М. чрез разрушаване на преграда и е откраднал около 800 лева. Разбити са стъклени витрини и дървени каси на храма.

Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като С.М. е осъждан за идентично деяние на ефективно "лишаване от свобода".

По случая е образувано досъдебно производство, за престъплението се предвижда наказание от 3 до 15 години.

С.М. е задържан за срок до 72 часа. Днес наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

