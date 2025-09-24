Обвиняемият Ненчо Ненчев е от Сливен,но живее в София, работи като IT-специалист в частна фирма

5293 Снимка: БТА

Убиецът от екопътеката над Смолян пръскал със спрей, сложил белезници на жената, а мъжа намушкал с нож Общо 23-ма полицаи са участвали при задържането в гората на обвинения в убийство на екопътека "Невястата" край Смолян, съобщи днес на пресконференция старши комисар Цветан Цанков - директор на Областната дирекция на МВР. 42-годишният Ненчо Ненчев е от Сливен, но живее в София. Той е изключително добре физически подготвен. Завършил е Националната спортна академия. Участвал е в ултрамаратони и е добър катерач. Работи като IT-специалист в частна фирма.

Убийството на 40-годишния Павел Христов е извършено на 21 септември вечерта на екопътека "Невястата" до параклис "Свети Панталеймон". С жертвата е била и жена на 39 години, когато са пресрещнати от Ненчев, който е бивш партньор на жената и не са имали връзка повече от година и половина. Нападателят напръскал с лютив спрей, след което нанесъл прободно-прорезни рани на мъжа, който починал на място от остра кръвозагуба. На жената са били сложени белезници, била е заплашена с убийство, но тя е успяла да избяга и прекарала вечерта в гората, скрита в процеп на скала. На 22 септември сутринта, около 8:30 часа, тялото на Христов е открито от турист. Малко по-късно, по време на огледа, се появила и жената.

От получаването на сигнала до задържането на извършителя са извършени множество оперативно-издирвателни мероприятия. Проверени са адреси, връзки, включени са следови кучета, използвани са прибори на нощно виждане. На помощ са се притекли и служители на "Гранична полиция", посочи още старши комисар Цветан Цанков.

При задържането му близо до горска хижа край Чепеларе Ненчо Ненчев е бил с раница, в която имало няколко дрехи, телефони, зарядни устройства, пари в брой, компас, които са били достатъчно, за да може дълго време да се укрива и да пребивава в гората.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви, че мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. Има назначен служебен защитник. "Очакваме да разберем дали той ще дава обяснения, за да разберем неговата позиция и да изясним всички ненапълно изяснени обстоятелства и мотивите му. Възнамеряваме да поискаме мярка за неотклонение "задържане под стража" за 72 часа.

Ненчо Ненчев се води в регистрите неосъждан. Но срещу него има висящо досъдебно производство за грабеж.

Окръжният прокурор допълни, че заради бързите и своевременни действия по случая и разкриването и задържането на извършителя, полицията и прокуратурата има признанието и поздравленията на главния прокурор и на апелативния прокурор на Пловдив.

В брифинга участваха и представителите на Главна дирекция "Национална полиция" инспектор Христо Кънев и инспектор Димитър Донев, които са оказали методическа помощ.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.