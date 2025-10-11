Стрелба на търговски площад в Германия, издирват нападателя
Няколко души са ранени
Трима души бяха ранени в при стрелба в пункт за спортни залагания на централния площад в германския град Гисен в централната провинция Хесен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията.
Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време, когато неизвестно лице е открило огън в букмейкърски. Нападателят е избягал пеш от местопрестъплението и че все още се издирва.
Силите на реда засега не съобщават допълнителна информация, понеже операцията за залавяне на нападателя все още не е приключила.
Shooting in central Giessen, Hesse (Germany)! An unknown attacker opened fire near a betting shop by the market square around 3 PM, injuring several people.
The suspect is on the run, motive unclear, police say no public danger. #Gießen #Deutschland_Schüsse pic.twitter.com/w57XiEFut5— GeoTechWar (@geotechwar) October 11, 2025
Мотивът за нападението е неясен, но полицията съобщава, че няма обществена опасност.