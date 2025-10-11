Трима души бяха ранени в при стрелба в пункт за спортни залагания на централния площад в германския град Гисен в централната провинция Хесен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията.

Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време, когато неизвестно лице е открило огън в букмейкърски. Нападателят е избягал пеш от местопрестъплението и че все още се издирва.

Силите на реда засега не съобщават допълнителна информация, понеже операцията за залавяне на нападателя все още не е приключила.

Мотивът за нападението е неясен, но полицията съобщава, че няма обществена опасност.

