4011 Снимка: Landespolizei Schleswig-Holstein

Германските власти издирват 44-годишния Христо Стоянов, осъден на пет години затвор за тежко сексуално насилие над дете, става ясно от съобщение на германските власти.

Прокуратурата в Любек и местната криминална полиция са издали международна заповед за арест, след като Стоянов не се е явил за изтърпяване на присъдата. Според разследващите той се е укрил в чужбина, като последните данни сочат, че е в Дубай, Обединени арабски емирства.

Случаят ще бъде представен в едно от най-известните германски телевизионни предавания за издирвани лица на 8 октомври 2025 г. от 20:15 часа, с надеждата да се получат нови улики от обществото.

Престъпленията, за които Христо Стоянов е осъден, са извършвани в периода между 2010 г. и 2013 г. По това време Стоянов, който е германски гражданин, е бил доброволец настойник в социална организация. Той е злоупотребил с доверието и позицията си, за да осъществи многократно сексуално насилие над дете, за което се е грижел.

Окръжният съд в Любек го е осъдил на 3 юли 2023 г. на общо пет години лишаване от свобода. След произнасянето на присъдата обаче Христо Стоянов не се е явил за влизане в затвора, а предприетите разследвания са установили, че е напуснал страната, за да избегне наказанието.

Първоначално разследващите са установили, че Стоянов е пътувал до България, където има семейни връзки. Впоследствие обаче той се е преместил в Дубай, Обединени арабски емирства, където според последните данни се е намирал и вероятно все още е там.

Христо Стоянов е висок около 170 см и е със закръглено до набито телосложение. Има къса, черна коса, носи очила и има кръгло лице. Издирваният е IT предприемач и управлява бизнеса си, включително така нареченото "Bitcoin-Mining" (добив на биткойни), от чужбина, последно от ОАЕ. Въпреки това се предполага, че той продължава да поддържа бизнес партньорства и да има клиенти в Германия.

Снимка: Landespolizei Schleswig-Holstein

Обикновено Стоянов е използвал истинското си име в бизнес сферата. Полицията обаче предупреждава, че тъй като той несъмнено е наясно с присъдата си и международната заповед за арест, е възможно да използва фалшиви данни за самоличност, за да се прикрие.

Полицията и прокуратурата се надяват, че чрез публичното издирване, както и чрез участието на бизнеса, ще получат сигнали за конкретното местонахождение на издирвания, както в Германия, така и в чужбина, както и за евентуални алтернативни данни за самоличност.

По време на телевизионното предаване на 8 октомври 2025 г. в полицейското управление в Любек ще бъде активиран телефон за сигнали на номер 0451 131-0. Гражданите могат да подават информация и във всяко друго полицейско управление.

