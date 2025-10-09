41-годишният мъж е задържан, но е установено, че страда от параноидна шизофрения

1426 Илюстративна снимка: iStock by Getty Images

41-годишен мъж, страдащ от параноидна шизофрения, уби баща си в софийското село Гара Лакатник, а след това се опита да заблуди криминалистите, че престъплението е извършено от крадец, съобщиха от Областната дирекция на МВР-София.

Сигналът за убийството е подаден на тел. 112 вчера около 14.35 часа от самия извършител.

Той съобщил, че крадец е влязъл в дома им и е намушкал баща му. На адреса незабавно били изпратени служители на РУ-Своге, които открили в къщата мъртъв възрастен мъж с прорезни рани по тялото.

След бързи оперативно-издирвателни действия криминалистите разкрили, че убиецът е самият син, който е освидетелстван с диагноза "параноидна шизофрения".

41-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства.

Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура, но тъй като отцеубиецът е диагностициран с тежкото психическо заболяване, той няма да носи наказателна отговорност.

