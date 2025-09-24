Страх в Бухово: Психично болен е на свобода, след като подпали жена и тя издъхна
От 2020 г. мъжът е задържан седем пъти, а срещу него има 19 сигнала за кражби, посегателства и убийство. Настаняван е многократно и за принудително лечение
Жителите на Бухово излизат на протест в петък заради силно агресивен мъж, който преди два месеца подпалил жена и тя издъхнала, но е пуснат на свобода заради тежко психическо заболяване - параноидна шизофрения.
Съседите му разказват, че психично болният живее сам и няма кой да се грижи за него. По думите им всички живеят в постоянен страх и не смеят да излизат сами, предаде bTV.
"През нощта той ходи по коридора, чувам как си говори, чупи, троши. Гробищният парк е срещу блока ни - той чупи паметниците на починалите ни близки. Притеснявам се за живота си, то кой не се притеснява", заяви жена, която живее в апартамент под този на агресивния мъж.
Преди два месеца възрастна пенсионерка от Бухово починала в болница от тежки изгаряния, след като психично болният подпалил дрехите ѝ. Делото срещу него обаче е прекратено заради невменяемост и той отново е на свобода.
"Майка ми излиза навън около 15.30-16 часа, за да полее цветята. Вижда Веско, той ѝ иска огънче. Тя влиза вкъщи, дава му кибрит, след което той я запалва. Тя се опита да загаси огъня, но в паниката не успява и има 35% изгаряния. Майка ми почина след две седмици от раните си в болницата, а него го пуснаха на свобода", каза Марин Иванов, син на починалата.
По думите му убиецът на майка му е пуснат преди седмица и отново е агресирал срещу случайни минувачи.
"Преди няколко дни е ходил близо километър зад едно момиче и е щракал със запалка", добави Иванов.
Кметът на Бухово Тодор Димитров обясни, че до институциите са подавани многократни сигнали - до полицията, прокуратурата и столичната община. По данни на МВР, от 2020 г. досега мъжът е задържан седем пъти, а срещу него има 19 сигнала за кражби, посегателства и убийство. Многократно е и настаняван за принудително лечение.
"Софийска районна прокуратура отказва да внесе в съда искане за процедура по Закона за здравето и по Наказателния кодекс. Ние продължаваме с действията и събираме подписка", добави Димитров.
Жителите настояват институциите да вземат мерки и да осигурят задължително лечение.