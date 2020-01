Милиардерът и собственик на "Амазон" и "Вашингтон пост" Джеф Безос е жертва на хакерска атака. Мобилните му данни са станали достояния на поръчителите му след като е получил съобщение по приложението WhatsApp. То е било изпратено от личния акаунт на престолонаследника на Саудитска Арабия, твърдят източници от разследването пред "Гардиън", пожелали да останат анонимни.

Според спецченгетата, криптираното съобщение идва от номера, използван от Мохамед бин Салман. Към него е бил прикачен файл с вирус, чрез който е било проникнато в телефона на най-богатия човек в света.

"Основната версия е, че разбиването на телефона му е предизвикано точно от този файл, чрез съобщението на бин Салман до Безос", твърдят източниците.

Безос и бин Салман са имали на пръв поглед приятелски чат по WhatsApp. Вирусът е изпратен на 1 май 2018 година, разкриват ексклузивно пред "Гардиън" анонимните източници. Така огромно количество лични данни буквално са източени от телефона на милиардера само за няколко часа.

Британското издание не разполага с подробности около информацията, която е била хакната.

Разкритието, че бъдещият крал на Саудитска Арабия може да е участвал лично в пъкления план срещу основателя на "Амазон" се превърна в тема номер 1 от "Уолстрийт" до Силиконовата долина. Гениалният, но незаконен ход на арабския престолонаследник, може да подкопае усилията му да установи крепки контакти със западните инвеститори.

Мохамед бин Салман пое ангажимент да превърне кралството в модерна и икономически стабилна страна, въпреки нестихващите критики и опитите за репресии, които кроят неговите съперници.

Повдигнати са сериозни въпроси към кралската особа относно обстоятелствата, при които американският таблоид "Нешънъл Енкуайърър" се е сдобил с интимни подробности за личния живот на Безос. Сред тях са пикантни текстови съобщения и селфита, които станаха обществено достояние около 9 месеца след предполагаемата хакерска атака - в началото на 2019 година.

Разследващите не изключват да стигнат и още по-далеч. Престолонаследникът и близкият му кръг от съратници може да се превърнат отново в обект на наблюдение, както се случи в месеците след убийството на Джамал Кашоги. Журналистът от "Вашингтон пост" бе ликвидиран през октомври 2018 г. - около 5 месеца преди предполагаемата хакерска атака срещу собственика на същия вестник Джеф Безос.

Веднага след публикацията на "Гардиън" Саудитска Арабия отрече да има общо с хакването на телефона на милиардера. Дипломатите са категорични, че убийството на журналиста е резултат от "нелоялни действия" и че арабските управници нямат общо с престъплението.

През декември саудитските магистрати осъдиха 8 души за участие в убийството след процес при закрити врати. Тайното заседание бе остро критикувано от експертите по правата на човека.

Специалистите по дигитална криминалистика започнаха вече изследвания за телефона на Безос, след публикацията с пикантните подробности около личния живот на милиардера, които лъснаха в медиите през януари 2019 година. Изобличена бе извънбрачна връзка на богаташа, а екипите по сигурността се състезаваха кой първи ще намери злосторника, продал тайните на таблоида, собственост на American Media Inc (AMI).

AMI не веднъж поясниха, че са били насочени към интимните истории от брата на приятелката на Безос.

Докато топката се прехвърляше между таблоида и саудитските дипломати, отбран екип детективи, наети от Безос съобщиха с "голяма увереност", че атаката е осъществена именно чрез въпросната хакерска атака по телефона на милиардера. Чрез нея са получени и интимните селфита на Безос, които таблоидът публикува.

Ръководителят на охраната на Безос, Гавин де Бекер заяви пред "Дейли бийст" миналия март, че е предоставил подробности за разследването си на служителите на реда. Той не пожела да коментира публично никаква информация относно предполагаема атака от страна на Саудитска Арабия. Той обаче натърти за "близките отношения" на саудитския престолонаследник с Дейвид Пекер - изпълнителен директор на компанията, която е собственик на изданието "Енкуайърър", публикувало тайните на Безос. Техните взаимоотношения се развиват няколко месеца преди публикациите.

Шефът на охраната така и не вдигнал телефона на журналистите от "Гардиън" и не отговорил на съобщенията им след новите разкрития около хакерската атака.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.