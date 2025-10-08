Полиция влезе в сградите на Община Несебър, Регионалната дирекция "Национален строителен контрол" (РДНСК) - Бургас и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас, съобщиха от прокуратурата в крайморския град.

Водокалипсис

Акцията е започнала около 15 часа. Изземат се документи във връзка с проверките, разпоредени след наводнението с четири жертви във ваканционното селище "Елените", информира БТА.

Органите на реда влязоха в кабинета на директора - инж. Янчо Райков. Той обясни, че не знае какво ще се проверява, предава БНТ.

Попитан за казуса "Елените" Райков обясни, че тече проверка, разпоредена от министъра, за налични строителни книжа, удостоверения, разрешения за ползване.

"Към настоящия момент имаме само една, преписка, по която сме работели от 2015 г. Сигналът е от "Басейнова дирекция". Сигнализират за извършено строителство и сме го препратили по компетентност към Община Несебър", каза Райков, но не пожела да уточни какво точно съдържа сигналът.

Ден по-рано бяха оповестени данни за нередности и нарушения в строителните книжа след проверките в "Елените", разпоредени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на 3 октомври.

МОСВ: Още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере в "Елените"
Проверките във ваканционното селище са установили съществени пропуски, каза министър Иван Иванов. Потвърждение за проблеми в документацията дойде и от доклад на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) - Варна.

