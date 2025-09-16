Нарушителят участвал в бой в центъра на селото и не се укротил от предупредителния изстрел. И двамата със служителя на реда са били на лечение в болница

1299 Снимка: БТА

Сливенски полицай е прострелял нарушител на обществения ред в село Драгоданово. Това е станало в отговор на нападение от страна на мъжа, който ударил униформения, съобщи Sliveninfo.

Случаят е станал още на 5 септември в сливенското село, но не е оповестен досега официално от органите на реда.

Според свидетели на инцидента младежи са предизвикали бой в центъра на селото малко преди полунощ. На място пристигнала полиция.

Единият от буйстващите е ударил полицая, след което е бил прострелян в задните части. Полицаят стрелял по него едва след като първо е дал предупредителен изстрел.

Униформеният служител и пострадалият мъж са били настанени на лечение в МБАЛ-Сливен.

"Полицаят беше в неврохирургия, а простреляният в хирургия. И двамата вече са изписани за домашно лечение", заяви д-р Хрисант Хрисантов, зам.-директор на лечебното заведение.

"По случая е образувано досъдебно производство по чл.131, ал.1, т.2 за причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице. Фактите все още се изясняват", заяви прокурор Венета Добрева, говорител на Районна прокуратура - Сливен, цитирана от Sliveninfo Тя уточни, че "полицаят е стрелял първо във въздуха".

"Изяснява се как е бил ударен, както и нанесените телесни повреди. По случая работи следовател от Окръжен следствен отдел – Сливен", каза прокурор Венета Добрева.

