Побойник от Драгоданово удари сливенски полицай, той го простреля в задните части
Нарушителят участвал в бой в центъра на селото и не се укротил от предупредителния изстрел. И двамата със служителя на реда са били на лечение в болница
Сливенски полицай е прострелял нарушител на обществения ред в село Драгоданово. Това е станало в отговор на нападение от страна на мъжа, който ударил униформения, съобщи Sliveninfo.
Случаят е станал още на 5 септември в сливенското село, но не е оповестен досега официално от органите на реда.
Според свидетели на инцидента младежи са предизвикали бой в центъра на селото малко преди полунощ. На място пристигнала полиция.
Единият от буйстващите е ударил полицая, след което е бил прострелян в задните части. Полицаят стрелял по него едва след като първо е дал предупредителен изстрел.
Униформеният служител и пострадалият мъж са били настанени на лечение в МБАЛ-Сливен.
"Полицаят беше в неврохирургия, а простреляният в хирургия. И двамата вече са изписани за домашно лечение", заяви д-р Хрисант Хрисантов, зам.-директор на лечебното заведение.
"По случая е образувано досъдебно производство по чл.131, ал.1, т.2 за причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице. Фактите все още се изясняват", заяви прокурор Венета Добрева, говорител на Районна прокуратура - Сливен, цитирана от Sliveninfo Тя уточни, че "полицаят е стрелял първо във въздуха".
"Изяснява се как е бил ударен, както и нанесените телесни повреди. По случая работи следовател от Окръжен следствен отдел – Сливен", каза прокурор Венета Добрева.