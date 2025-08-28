Снимка: БТА
Пиян нападна и нарани полицай в жк "Люлин", вандалства и по патрулката
55-годишният нападател първо вилнял на сергия за плодове и зеленчуци, след което нападнал униформения, а накрая си изкарал агресията върху полицейския автомобил
Пиян нападна и нарани полицай в жк "Люлин" в четвъртък предиобед, съобщи пресцентърът на МВР.
Агресията на 55-годишния мъж спрямо служителя на реда се отключила, когато патрулиращият полицай от сектор "Метрополитен" поискал да го провери.
Униформеният бил повикан по сигнал за физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в квартала, подаден около 11:18 часа, където преди това вилнял видимо нетрезвият столичанин.
Той се опитал да осуети проверката на полицая.
При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката униформения.
Пристигнали още полицаи от Девето РУ. След като го задържали и качили в патрулката, но мъжът продължил да буйства и по полицейския автомобил, като нанесъл материални щети.
Арестантът има и предишни обвинения.
По случая се води разследване. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.
