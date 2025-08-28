Още по темата

Пиян нападна и нарани полицай в жк "Люлин" в четвъртък предиобед, съобщи пресцентърът на МВР.

Агресията на 55-годишния мъж спрямо служителя на реда се отключила, когато патрулиращият полицай от сектор "Метрополитен" поискал да го провери.

Русенец нападна полицаи с нож и самурайски меч, откриха дрога в колата му
Виж още Русенец нападна полицаи с нож и самурайски меч, откриха дрога в колата му

Униформеният бил повикан по сигнал за физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в квартала, подаден около 11:18 часа, където преди това вилнял видимо нетрезвият столичанин.

Той се опитал да осуети проверката на полицая.

При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката униформения.

Пристигнали още полицаи от Девето РУ. След като го задържали и качили в патрулката, но мъжът продължил да буйства и по полицейския автомобил, като нанесъл материални щети.

Арестантът има и предишни обвинения.

По случая се води разследване. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.

ИЗБРАНО
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода Лайф
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода
33810
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш Корнер
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш
9153
"Райънеър" вдига бонусите на служителите за всеки спрян несъответстващ ръчен багаж Бизнес
"Райънеър" вдига бонусите на служителите за всеки спрян несъответстващ ръчен багаж
11187
"Изтребителят на Свободата" е най-новият учебен самолет на САЩ IT
"Изтребителят на Свободата" е най-новият учебен самолет на САЩ
2504
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл Impressio
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл
1864
"Habibi, това не е Дубай. Това е Хайдерабад" URBN
"Habibi, това не е Дубай. Това е Хайдерабад"
8032
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито Trip
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито
3787
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан Вкусотии
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан
12322
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол? Zodiac
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол?
1680