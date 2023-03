Жена, която невярно твърди, че е била дрогирана, изнасилена и принудена да работи като проститутка, беше осъдена на осем години и половина затвор по дело, което разпали расово напрежение във Великобритания, предаде агенция АФП, цитирана от БТА.

UK woman Eleanor Williams, 22, who falsely accused group of men of raping and trafficking her, sentenced to eight and a half years in prison https://t.co/ECTN1TG9nK