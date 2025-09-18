Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследване за тежко криминално престъпление в града - убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове днес в ж.к. "Чайка", съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Откриха труп на 48-годишна жена до блок във Варна
Виж още Откриха труп на 48-годишна жена до блок във Варна

По-рано днес от полицията в града информираха, че в 4:50 часа е получен сигнал за открита мъртва жена до блок № 4 в квартала. Назначена е аутопсия, която да установи причината, довела до смъртта. Вчера сутринта към 8.50 ч. жената е била нападната от мъж в същия квартал, след което е избягал, съобщиха от МВР.

От прокуратурата съобщават, че по предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени ѝ прободно-порезни рани в областта на сърцето. От проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието. 

Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се.

Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура - Варна.

Според информация на "24 часа" става дума за семеен скандал. Жената е хванала сина си да употребява наркотици в градинката пред блока. Двамата се скарали и той я наръгал. След като намушкал майка си, избягал. Той е задържан, в момента се намира в полицията. 

Жителите на квартала са в шок от случилото се, а органите на реда уверяват, че се работи активно за разкриване на извършителя и мотивите за тежкото престъпление.

 

ИЗБРАНО
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила Лайф
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила
16088
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига Корнер
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига
5760
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки Бизнес
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки
6402
Експериментален космически кораб внезапно се изключи на път за МКС IT
Експериментален космически кораб внезапно се изключи на път за МКС
4292
Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро Impressio
Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро
678
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
3144
Сандвичите с риба са полезни и неустоими Вкусотии
Сандвичите с риба са полезни и неустоими
351
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“? Zodiac
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
831
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца Времето
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
16110