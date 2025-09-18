Наръгана е многократно в областта на сърцето, синът й е заподозрян

6250 Снимка: БНТ

Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследване за тежко криминално престъпление в града - убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове днес в ж.к. "Чайка", съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

По-рано днес от полицията в града информираха, че в 4:50 часа е получен сигнал за открита мъртва жена до блок № 4 в квартала. Назначена е аутопсия, която да установи причината, довела до смъртта. Вчера сутринта към 8.50 ч. жената е била нападната от мъж в същия квартал, след което е избягал, съобщиха от МВР.

От прокуратурата съобщават, че по предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени ѝ прободно-порезни рани в областта на сърцето. От проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.

Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се.

Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура - Варна.

Според информация на "24 часа" става дума за семеен скандал. Жената е хванала сина си да употребява наркотици в градинката пред блока. Двамата се скарали и той я наръгал. След като намушкал майка си, избягал. Той е задържан, в момента се намира в полицията.

Жителите на квартала са в шок от случилото се, а органите на реда уверяват, че се работи активно за разкриване на извършителя и мотивите за тежкото престъпление.

