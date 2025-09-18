Мъртва жена е открита тази сутрин в междублоково пространство във варненския квартал "Чайка". Случаят се разследва от полицията.

Откриха труп на жена пред блок в София
Виж още Откриха труп на жена пред блок в София

Оттам посочиха, че към момента се работи по всички възможни версии.

Сигналът е подаден в 4:50 ч. тази сутрин от роднина на починалата жена, която е на 48 години.

От прокуратурата във Варна съобщиха, че се работи активно за изясняването на обстоятелствата по случая.

Назначена е аутопсия, която да установи причината, довела до смъртта. По информация на bTV по тялото на починалата жена има следи от насилие.

ИЗБРАНО
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие Лайф
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие
20434
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига Корнер
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига
5614
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки Бизнес
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки
5980
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink" IT
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink"
2943
Творба на Банкси е била открадната от лондонска галерия за около 30 секунди през 2024 г. Impressio
Творба на Банкси е била открадната от лондонска галерия за около 30 секунди през 2024 г.
722
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
1617
Лава кейк - кои са основните грешки, които може да допуснете при приготвянето му Вкусотии
Лава кейк - кои са основните грешки, които може да допуснете при приготвянето му
345
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“? Zodiac
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
584
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца Времето
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
6136