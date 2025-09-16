Тяло на жена е било открито тази сутрин във водите на Гребния канал в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града под тепетата.
Сигнал към тел. 112 за намерения труп е подаден малко преди 8:30 часа тази сутрин от служител на общинска охрана.
По информация на местната медия "Марица" на място са били изпратени служители на Второ районно в града под тепетата. Районът е бил отцепен, а тялото - извадено и откарано в Съдебна медицина.
Малко по-късно от полицията в Пловдив съобщиха, че е била установена самоличността - става дума за 43-годишна жена.
Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт.
