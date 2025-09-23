Районният съд Дупница е постановил на общината да бъде извършено разгласяване на молбата на Марио Миланов за обявяване смъртта на брат му Янек Миланов, изчезнал безследно преди пет години.

Къде е Янек?

На 31 юли 2020 г. след 22:30 ч. Янек напуска жилището си в града , като след този момент повече не е видян от никого и няма известие от него, посочват от общината, добавяйки, че са били предприети действия по издирването му, но до настоящия момент не е намерен.

Янек Михайлов Миланов е роден на 10.06.1977 г. в гр. Дупница. Той е видян за последно първо пред блока му заедно с приятели. Около 23:00 часа с джипа си пристига бившият гард на т.нар. братя Галеви Васил Капланов-Каплата. Янек се качва. Знае се, че двамата с Миланов имат конфликт помежду си. Джипът потегля, а впоследствие градските камери за видеонаблюдение губят следите му в посока село Крайници.

Единият от братята Галеви се завърна в България, но почина от инфаркт
Седмици след изчезването на Янек се провежда мащабна полицейска акция. Каплата е задържан, но не във връзка с изчезването, а заради незаконно притежание на боеприпаси. Впоследствие е оправдан и за това.

Три години след изчезването, разследването за отвличане беше прекратено от Националната следствена служба.

