Актът е по молба на брат му Марио 5 години след изчезването

0 Снимка: Facebook

Районният съд Дупница е постановил на общината да бъде извършено разгласяване на молбата на Марио Миланов за обявяване смъртта на брат му Янек Миланов, изчезнал безследно преди пет години.

На 31 юли 2020 г. след 22:30 ч. Янек напуска жилището си в града , като след този момент повече не е видян от никого и няма известие от него, посочват от общината, добавяйки, че са били предприети действия по издирването му, но до настоящия момент не е намерен.

Янек Михайлов Миланов е роден на 10.06.1977 г. в гр. Дупница. Той е видян за последно първо пред блока му заедно с приятели. Около 23:00 часа с джипа си пристига бившият гард на т.нар. братя Галеви Васил Капланов-Каплата. Янек се качва. Знае се, че двамата с Миланов имат конфликт помежду си. Джипът потегля, а впоследствие градските камери за видеонаблюдение губят следите му в посока село Крайници.

Седмици след изчезването на Янек се провежда мащабна полицейска акция. Каплата е задържан, но не във връзка с изчезването, а заради незаконно притежание на боеприпаси. Впоследствие е оправдан и за това.

Три години след изчезването, разследването за отвличане беше прекратено от Националната следствена служба.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.