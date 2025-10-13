26-годишен мъж отвлече бившата си съпруга с помощта на чичо си в Разград, съобщават от Областната дирекция на МВР в града.

Домашно насилие

Около 02:00 часа на 13 октомври 26-годишният с адрес в София и 52-годишният му чичо от Исперих, криминално проявен и осъждан, влезли в апартамент в ж.к. "Орел" под предлог, че искат да се срещнат с бившата жена на по-младия. Със сила и заплахи двамата качили 21-годишната жена в автомобил и тръгнали в неизвестна посока.

Сигнал за случилото се подала сестрата на отвлечената жена, след което са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия от полицията. В резултат трите лица са установени и задържани на територията на град Исперих.

Двама мъже са арестувани за отвличане, извършено на територията на град Разград.

Говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева обясни, че проблемът е битов. Мъжът държал да се съберат. Семейството имало две деца, които са под грижите на неговите родители, живущи в Германия, добавя БТА.

По случая се води разследване.

ИЗБРАНО
Тийнейджър предизвика скандал в "България търси талант": Излъга, че е правнук на Павел Вежинов Лайф
Тийнейджър предизвика скандал в "България търси талант": Излъга, че е правнук на Павел Вежинов
10591
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева Корнер
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева
11833
Цената на спасението: Защо COP 30 в Амазонка струва 10 000 дървета и 700 евро на нощ на посетител? Бизнес
Цената на спасението: Защо COP 30 в Амазонка струва 10 000 дървета и 700 евро на нощ на посетител?
1892
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли? IT
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли?
11121
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори Impressio
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори
2375
Пътуване като никое друго на света: В ослепителното метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара (снимки/видео) Trip
Пътуване като никое друго на света: В ослепителното метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара ...
18236
Обелването на киви може да е като детска игра Вкусотии
Обелването на киви може да е като детска игра
481
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври?
631
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли Времето
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли
523