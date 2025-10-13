762 Снимка: БТА

26-годишен мъж отвлече бившата си съпруга с помощта на чичо си в Разград, съобщават от Областната дирекция на МВР в града.

Около 02:00 часа на 13 октомври 26-годишният с адрес в София и 52-годишният му чичо от Исперих, криминално проявен и осъждан, влезли в апартамент в ж.к. "Орел" под предлог, че искат да се срещнат с бившата жена на по-младия. Със сила и заплахи двамата качили 21-годишната жена в автомобил и тръгнали в неизвестна посока.

Сигнал за случилото се подала сестрата на отвлечената жена, след което са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия от полицията. В резултат трите лица са установени и задържани на територията на град Исперих.

Говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева обясни, че проблемът е битов. Мъжът държал да се съберат. Семейството имало две деца, които са под грижите на неговите родители, живущи в Германия, добавя БТА.

По случая се води разследване.

