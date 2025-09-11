Кметът на Крайници: Бащата е убил майката пред очите на трите им деца
Най-малкото е на 5, най-голямото на 10, разказа Десислав Начев
Убийството на младата майка от мъжа ѝ в Крайници е станало пред очите на трите им деца, разказа кметът на селото Десислав Начев пред бТВ.
"Доколкото ми е известно, да, това е бащата на трите деца. Там, в къщата, те са били преки свидетели на всичко, което се е случило. Най-малкото е на 5, най-голямото на 10", обясни Начев.
"Доколкото знам, те са живели от години заедно, те не живеят тук в селото, имат къща, в която идват за уикенд, или лятото, по-скоро, защото, доколкото разбрах от съседи, те са работили в Гърция", разказа още кметът.
Полицията още издирва извършителя, който е избягал веднага след убийството.
Пред съседи 25-годишната жена споделила, че 36-годишният мъж я тормози и възнамерява да го напусне, съобщи кореспондент на агенция "Фокус". Рано тази сутрин мъжът се прибрал в къщата им, последвал скандал, а в 4.20 часа е подаден официално сигнал до полицията.
Според информацията на агенцията майката е била заклана на около половин километър от къщата, в която живеела. От полицията също съобщиха, че трупът е намерен при обход на униформени, отзовали се на сигнала, на около 500 м от къщата.