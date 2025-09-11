Снимка: БТА
36-годишен пребил бившата си жена в дупнишко село, намерена е мъртва
Трупът на 25-годишна от село Крайници е открит до къщата ѝ след сигнал, че мъжът, с когото е живяла на семейни начала, дошъл и ѝ нанесъл побой
36-годишен е пребил бившата си жена в дупнишко село. Намерена е мъртва.
В 4.20 ч. тази сутрин в полицейското управление в Дупница е постъпил сигнал, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано и ѝ нанесъл побой, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.
Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършен обход на около 500 м от къщата е открит трупът на жената.
Извършителят на деянието не е открит. Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции. Издирваният мъж е 36-годишен.
За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Кюстендил, произшествието все още се обслужва, съобщават от местната полиция.
