2985 Снимка: ОДМВР-Шумен

Полицията издирва 36-годишния Мартин Ангелов, който е в неизвестност от 29 юни, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 20 часа мъжът е провел телефонен разговор със свои близки и е споделил, че ще пътува от София към Шумен с влак. От следващия ден телефонът му е изключен и няма връзка с него.

Ангелов е висок около 176 см, със слабо телосложение, с дълга, тъмна и леко чуплива коса, обичайно ходи на опашка, с кафяви очи и светло продълговато лице. Бил е обут с дънки и тениска с къс ръкав.

Молим всички, които имат данни за местоположението му да подадат сигнал в най-близкото полицейско управление или на телефон 112, призоваха от МВР-Шумен.