Издирваният за убийството на 25-годишна жена от село Крайници 36-годишен мъж, с който е живяла на семейни начала, е задържан след преследване от полицията в местност край родното му гоцеделчевско село Дъбница, съобщи "Струма".

Кирил Иванов бил засечен от полицаи в дома си в селото, но успял да избяга с колата си към близка местност. Пътят се оказал без изход и той спрял автомобила. Преди да бъде хванат, забил нож в гърлото си, но не е успял да се самоубие преди ареста.

Линейка го превозила до болницата в Гоце Делчев. Първоначалният преглед установил две драскотини на гърлото му, но без дълбоки прободни рани.

Трупът на 25-годишната жена беше открит от дупнишката полиция на 500 метра от къщата ѝ в Крайници след сигнал за домашно насилие, подаден в 4:20 ч. вчера.

Убийството на младата майка от мъжа ѝ е станало пред очите на трите им деца, разказа кметът на селото Десислав Начев.

