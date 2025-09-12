Продължава издирването на заподозрения за убийството на майка с три деца, извършено пред очите им в дупнишкото село Крайници. Полицията търси мъжа, с когото жертвата живеела на семейна начала.

Домашно насилие

Сигналът, че жената е пребита, е подаден 04:20 ч. в четвъртък сутринта. Тялото ѝ е намерено на около 500 метра от къщата.

36-годишният мъж беше обявен за издирване, след като е избягал веднага след престъплението. Според първоначална информация той е баща на децата, които са станали свидетели на тежкото престъпление.

Пред съседи 25-годишната жена споделила, че мъжът я тормози и възнамерява да го напусне, съобщи кореспондент на агенция "Фокус". Рано сутринта преди да й посегне той се прибрал в къщата им, последвал скандал, а след това и фаталната развръзка.

36-годишен пребил бившата си жена в дупнишко село, намерена е мъртва
Виж още 36-годишен пребил бившата си жена в дупнишко село, намерена е мъртва

"Нормално на вид семейство. Дълги години живеят заедно. Напоследък явно са имали някакви проблеми", заяви кметът на Крайници Десислав Начов по Нова телевизия.

По думите му децата на семейството, които са между 5 и 10-годишни, са взети от социалните служби.

Начов обясни, че семейството не е живеело постоянно в селото, а е ходило там от време на време.

"Доколкото разбрах миналата година е имало скандал, но са се оправили", каза Начов.

Той обясни, че жената е живеела и работила в Гърция с майка си, но за мъжа ѝ не знае нищо.

ИЗБРАНО
Ема Хеминг: Мислех за развод с Брус преди диагнозата Лайф
Ема Хеминг: Мислех за развод с Брус преди диагнозата
25752
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева Корнер
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева
10901
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета Бизнес
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета
7241
Технополис стартира кампанията „Оферти за отличници“ с големи намаления IT
Технополис стартира кампанията „Оферти за отличници“ с големи намаления
5687
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история Impressio
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история
4741
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена URBN
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена
2200
Най-красивите дестинации за пътуване през есента Trip
Най-красивите дестинации за пътуване през есента
2619
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата Вкусотии
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата
1680
Таро прогноза за септември за зодия Рак Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Рак
50
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време Времето
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време
265