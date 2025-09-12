5007 Кадър: Нова телевизия

Продължава издирването на заподозрения за убийството на майка с три деца, извършено пред очите им в дупнишкото село Крайници. Полицията търси мъжа, с когото жертвата живеела на семейна начала.

Сигналът, че жената е пребита, е подаден 04:20 ч. в четвъртък сутринта. Тялото ѝ е намерено на около 500 метра от къщата.

36-годишният мъж беше обявен за издирване, след като е избягал веднага след престъплението. Според първоначална информация той е баща на децата, които са станали свидетели на тежкото престъпление.

Пред съседи 25-годишната жена споделила, че мъжът я тормози и възнамерява да го напусне, съобщи кореспондент на агенция "Фокус". Рано сутринта преди да й посегне той се прибрал в къщата им, последвал скандал, а след това и фаталната развръзка.

"Нормално на вид семейство. Дълги години живеят заедно. Напоследък явно са имали някакви проблеми", заяви кметът на Крайници Десислав Начов по Нова телевизия.

По думите му децата на семейството, които са между 5 и 10-годишни, са взети от социалните служби.

Начов обясни, че семейството не е живеело постоянно в селото, а е ходило там от време на време.

"Доколкото разбрах миналата година е имало скандал, но са се оправили", каза Начов.

Той обясни, че жената е живеела и работила в Гърция с майка си, но за мъжа ѝ не знае нищо.



