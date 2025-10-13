Акция за противодействие производството и разпространението на наркотични вещества е проведена на територията на област Ямбол на 10 октомври 2025 г., съобщиха от ГДБОП. При нея е открит повече от 8 кг метамфетамин за над половин милион лева.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж, обявиха спецполицаите.

На задната седалка на превозното средство са намерени 9 на брой прозрачни бели найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото реагира на метамфетамин.

Снимка: ГДБОП

Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Ямбол.

ГДБОП разби наркогрупа в Плевен (снимки)
Виж още ГДБОП разби наркогрупа в Плевен (снимки)

На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК (Koйтo бeз нaдлeжнo paзpeшитeлнo пpoизвeдe, пpepaбoти, пpидoбиe или дъpжи нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи c цeл paзпpocтpaнeниe, или paзпpocтpaнявa нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи, ce нaĸaзвa зa виcoĸopиcĸoви нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи-c лишaвaнe oт cвoбoдa oт двe дo oceм гoдини и c глoбa oт пeт xиляди дo двaдeceт xиляди лeвa, a зa pиcĸoви нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи-c лишaвaнe oт cвoбoдa oт eднa дo шecт гoдини и c глoбa oт двe xиляди дo дeceт xиляди лeвa. Koгaтo пpeдмeт нa пpecтъплeниeтo ca пpeĸypcopи или cъopъжeния или мaтepиaли зa пpoизвoдcтвo нa нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи, нaĸaзaниeтo e лишaвaнe oт cвoбoдa oт тpи дo двaнaдeceт гoдини и глoбa oт двaдeceт xиляди дo cтo xиляди лeвa - бел. ред.).

Снимка: ГДБОП

С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа. 

Работата по документиране на престъпната дейност продължава, допълват от ГДБОП.

Снимка: ГДБОП

ИЗБРАНО
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания Лайф
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания
33310
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева Корнер
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева
18362
Sensata Technologies ще участва в панаири за набиране на кадри в цяла България тази есен Бизнес
Sensata Technologies ще участва в панаири за набиране на кадри в цяла България тази есен
3358
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха IT
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха
1407
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото Impressio
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото
541
Има ли бъдеше за Симеоновския лифт? Trip
Има ли бъдеше за Симеоновския лифт?
1519
Обелването на киви може да е като детска игра Вкусотии
Обелването на киви може да е като детска игра
897
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври?
1240
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли Времето
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли
936