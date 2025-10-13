ГДБОП задържа мъж с 8 кг метамфетамин за над 560 000 лева (снимки)
Наркотикът е открит в автомобил при спецоперация в Ямбол
Акция за противодействие производството и разпространението на наркотични вещества е проведена на територията на област Ямбол на 10 октомври 2025 г., съобщиха от ГДБОП. При нея е открит повече от 8 кг метамфетамин за над половин милион лева.
В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж, обявиха спецполицаите.
На задната седалка на превозното средство са намерени 9 на брой прозрачни бели найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото реагира на метамфетамин.
Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Ямбол.
На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК.
С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа.
Работата по документиране на престъпната дейност продължава, допълват от ГДБОП.