И двамата машинисти на влака, прегазил железничар в Мездра, са с положителни проби за наркотици
49-годишният мъж издъхна в линейката на път за болница
И двамата машинисти на частната товарна композиция, прегазила железничар в Мездра, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.
Сигналът за инцидента е подаден вчера в 6:20 ч. от дежурния диспечер на гарата. Той съобщил за прегазен човек. Установено е, че това е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция.
При навлизане на влака в района на гарата, ревизорът се опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и попаднал под колоосите на вагона. Починал е в линейка на път за болницата в Мездра.
Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркотични вещества. Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият машинист е с положителна проба за метамфетамин.
По случая е образувано досъдебно производство.