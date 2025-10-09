Двама мъже са задържани за нанасяне на побой над 63-годишен мъж от Пещера, който по-късно е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пазарджик. Досъдебното производство се води под надзора на Окръжната прокуратура - Пазарджик.

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир. След употреба на алкохол между тримата възникнал скандал, който прераснал в побой.

Веднага след откриването на тялото на пастира бил сформиран екип от криминалисти, инспектори и разследващ полицай.

В хода на работата станало ясно, че 41-годишният ракитовец и неговият 29-годишен племенник са нанесли удари на жертвата с дървен прът, както и с ръце и крака, след което напуснали мястото.

Двамата извършители са задържани в ареста на Районното управление - Велинград. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

ИЗБРАНО
Дуейн Джонсън впечатлява с трансформацията си, но здравето му тревожи всички Лайф
Дуейн Джонсън впечатлява с трансформацията си, но здравето му тревожи всички
8684
Половин милион лева и призив от кмета Терзиев пращат мачовете от Евроволей в София Корнер
Половин милион лева и призив от кмета Терзиев пращат мачовете от Евроволей в София
7091
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно? Бизнес
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?
6955
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4718
Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г. Impressio
Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г.
532
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново URBN
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново
5033
Ryanair съкрати над 1 милион места в полетите до Испания Trip
Ryanair съкрати над 1 милион места в полетите до Испания
1568
Фалшив хайвер от тиквички и майонеза Вкусотии
Фалшив хайвер от тиквички и майонеза
309
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
896
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване Времето
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване
462