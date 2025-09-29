48-годишен мъж уби по изключително жесток начин 62-годишната си съседка в Пещера, за да я ограби. Няколко часа след престъплението той е задържан, а Окръжната прокуратура в Пазарджик му е повдигнала обвинение, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Убийството е извършено на 27 септември, а жертвата е открита с множество удари от нож по корема, гърдите и лицето. Сигналът е подаден в 12.20 часа на тел. 112.

Според събраните до момента доказателства, няколко часа по-рано същия ден, 48-годишният П.Б. отишъл до дома на жената и изчакал съпругът ѝ да отиде на работа. Тя излязла на двора. През това време мъжът, който бил техен съсед, влязъл в една от стаите и оттам отнел пари и мобилен телефон. Няколко минути по-късно жената се върнала и между тях възникнал конфликт.

По време на разправията съседът крадец взел кухненски нож, който се намирал върху шкаф, и нападнал 62-годишната жена, като й нанесъл множество прободно-порезни рани по тялото. След това избягал.

Мъжът е открит от полицаи от Областната дирекция на МВР в Пазарджик няколко часа по-късно. Уточнява се размерът на отнетата сума.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

