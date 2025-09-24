Софийска районна прокуратура обвини 52-годишен мъж за шофиране след употреба на алкохол. Тестът с дрегер е показал 4,19 на хиляда алкохол в кръвта, съобщиха от прокуратурата.

Войната по пътищата

Случаят е от 22 септември, когато мъжът е спрян за проверка около 13:00 часа в село Клисура.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.

Искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия предстои да бъде внесено в Софийски районен съд, пише БТА.

В края на юли месец министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че всяка седмица МВР хваща между 80 и 100 души да шофират пили с над 1,2 промила алкохол в кръвта и заяви, че това трябва да престане.

Двама души са загинали, а 20 са били ранени при станалите 19 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са регистрирани 25 леки пътнотранспортни произшествия и три тежки катастрофи с трима ранени.

От началото на годината 317 души са загубили живота си вследствие на катастрофи.

