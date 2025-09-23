Присъдата за дъщерята на Симеон II е 8 месеца условно и 17 953 лева - на колкото е оценен автомобилът, зад волана на който е хваната

5509 Снимка: БТА

Калина Сакскобургготска е окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условно присъда, както и глоба от 200 лева, съобщи "Сега", позовавайки се на справка в съдебните регистри.

Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева, на колкото е оценен автомобилът, зад волана на който е хваната. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.

Дъщерята на бившия премиер и наследник на българските царе Симеон Сакскобургготски беше засечена зад волана след употреба на алкохол на 19 август 2023 г. след лека катастрофа. Районната прокуратура в Самоков заведе бързо производство по случая. Сакскобургготска е шофирала в района на хотел "Мура" в "Боровец", съобщи тогава обвинението.

Първоначално МВР съобщи, че Калина е била придружена от полицаи да даде кръвна пробата. После обаче прокуратурата обяви, че тя е отказала да даде кръвна проба, а дрегерът е отчел 1,5 промила и това е резултатът, с който Сакскобургготска ще бъде предадена на съд. Тези факти са приети за доказани от двете съдебни инстанции.

"При паркиране е ударила колата, виждате. Може да е изпила една чаша вино, но това не е пиене на алкохол. Това е нищо. Инцидентът е малък. Превръща се в голям проблем, защото е княгиня Калина", коментира след случката съпругът ѝ Китин Муньос.

Първо версията беше, че е била разстроена, защото едно от кучетата ѝ избягало. После в историята се появи и изчезнал папагал.

"От доста малко стана нещо огромно. Но това са други причини. Най-накрая живеем в правова държава. Всеки е еднакъв пред закона. Това е много важно. Никой от тези, които сочат с пръст, обвиняват или злорадстват, не бива да го забравя. Като родител винаги боли. Да се надяваме, че нещата ще приключат", коментира тогава и Симеон Сакскобургготски.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.