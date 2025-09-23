Калина Сакскобургготска е окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условно присъда, както и глоба от 200 лева, съобщи "Сега", позовавайки се на справка в съдебните регистри.

Войната по пътищата

Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева, на колкото е оценен автомобилът, зад волана на който е хваната. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.

Дъщерята на бившия премиер и наследник на българските царе Симеон Сакскобургготски беше засечена зад волана след употреба на алкохол на 19 август 2023 г. след лека катастрофа. Районната прокуратура в Самоков заведе бързо производство по случая. Сакскобургготска е шофирала в района на хотел "Мура" в "Боровец", съобщи тогава обвинението.

Първоначално МВР съобщи, че Калина е била придружена от полицаи да даде кръвна пробата. После обаче прокуратурата обяви, че тя е отказала да даде кръвна проба, а дрегерът е отчел 1,5 промила и това е резултатът, с който Сакскобургготска ще бъде предадена на съд. Тези факти са приети за доказани от двете съдебни инстанции.

Семейство с три деца твърди, че княгиня Калина насъскала кучетата си срещу тях (видео)
Виж още Семейство с три деца твърди, че княгиня Калина насъскала кучетата си срещу тях (видео)

"При паркиране е ударила колата, виждате. Може да е изпила една чаша вино, но това не е пиене на алкохол. Това е нищо. Инцидентът е малък. Превръща се в голям проблем, защото е княгиня Калина", коментира след случката съпругът ѝ Китин Муньос.

Първо версията беше, че е била разстроена, защото едно от кучетата ѝ избягало. После в историята се появи и изчезнал папагал.

"От доста малко стана нещо огромно. Но това са други причини. Най-накрая живеем в правова държава. Всеки е еднакъв пред закона. Това е много важно. Никой от тези, които сочат с пръст, обвиняват или злорадстват, не бива да го забравя. Като родител винаги боли. Да се надяваме, че нещата ще приключат", коментира тогава и Симеон Сакскобургготски.

ИЗБРАНО
Камелия стана майка за втори път Лайф
Камелия стана майка за втори път
11217
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка" Корнер
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка"
9651
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди" Бизнес
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди"
4035
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
7038
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново Impressio
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново
15735
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
992
Как край Кавала се създава българска Ривиера Trip
Как край Кавала се създава българска Ривиера
6931
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
698
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
538
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
1962