39-годишна жена е хваната с 3,69 промила алкохол в кръвта зад волана в Балчик

2805 Снимка: "Булфото"

Пиян украинец е вкарал колата си в пешеходна зона на несебърски хотел в 1 ч след полунощ снощи, съобщиха от полицията. По това време в Районното управление в курортния град е получено съобщение, че автомобил с украинска регистрация е навлязъл в детска площадка в комплекс "Съни Форт".

Установено е, че автомобилът "Ауди А 7" е управляван от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2.82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а е автомобила иззет. По случая е образувано бързо производство.

За още един сериозен случай на пиян шофьор съобщиха от областната дирекция на МВР в Добрич.

Полицията е задържала жена, шофирала в Балчик в нетрезво състояние в 12:30 ч на обед. Униформени са спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес" в морския град. Колата е била управлявана от 39-годишна жена. След извършена проверка дрегерът е отчел 3,69 промила алкохол.

Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

