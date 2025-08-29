Жена на 86 години е починала, вероятно от инфаркт, а двама полицейски служители от Карнобат са леко обгазени след инцидент в социалния дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Сигнал за силно задимяване от електрическо табло е подаден към 22,16 часа.

Пристигналият на място полицейски автопатрул констатирал, че пожар няма, само силно задимяване. Двамата служители на реда оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома, работещ с максимален капацитет. Причината за задимяването е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси, посочиха от полицията.

Домуващите възрастни хора са настанени в карнобатската болница, за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед, са освободени за домашно лечение.

Вероятно от инфаркт в линейката, извозваща домуващите към болницата, е починала 86-годишна жена от Бургас, допълниха от полицията.

