За втори път в рамките на 4 дни горя обект на италианския предприемач - този път се запали покрив с фотоволтаици

Пожар горя в един от обектите на "Едоардо Миролио" в индустриалната зона на Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР).

Сигналът е подаден две минути след 14:00 часа, съобщи говорителят на ОД на МВР в Сливен Първолета Мандинска. На място работиха два екипа на пожарната.

Огънят е тръгнал от инсталирани върху покрива на цеха фотоволтаици. Унищожени са 300 кв. метра от облицовката на покривната конструкция, уточниха от полицията.

Черен дим се стелеше над града, става видно от снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи. Според потребители на Фейсбук от града е горял цех за бои на текстилната фабрика.

Работниците са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи, уточни тя.

По информация на BTV са били евакуирани 150 работници на предприятието.

Всички служители са напуснали сградата, пострадали няма.

"Два екипа на РСПБЗН Сливен ликвидираха за минути пожар, възникнал на покрив с фотоволтаици на производствен цех във фабрика "Е. Миролио" ЕАД в индустриалната зона на град Сливен. Сигналът е получен в 14:02 минути", съобщиха малко по-късно говорителката на ОД на МВР в града.

Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали. Работниците са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи.

Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.

Само преди четири дни, на 16 август, беше потушен пожар в производствено помещение на завод "Едоардо Миролио" ЕАД - Сливен, припомня БТА.

Тогава огънят е тръгнал от късо съединение в климатично тяло. Благодарение на бързата реакция на два екипа пожарникари бяха спасени сградата и 80 машини и съоръжения. Унищожени бяха обаче компютърна техника, мебели и дограма. Сред щетите са и около 2000 кв. м опушени стени.

Разследващите органи ще установяват причините за новия пожар, както и дали има връзка между двата инцидента. Очаква се в следващите дни да бъде обявена допълнителна информация за щетите и евентуални мерки за превенция.

