Задържаха 45-годишната шофьорка, която избяга, след като блъсна пешеходец в София
Загиналият е 87-годишен чужденец, който пресичал на червен светофар
Задържан е избягалият шофьор от пътен инцидент в София, при който загина пешеходец.
Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи пред БТА.
Възрастният човек, който е издъхнал на място, е пресичал неправилно, докато светофарът е мигал с червена светлина.
Оказа се, че зад волана е била 45-годишна жена, срещу която е образувано досъдебно производство.
Веднага след катастрофата, въпреки че не е по нейна вина, тя е избягала. Скоро след това издирваната водачка е намерена и задържана от полицията.
Инцидентът стана снощи, в района на кръстовището на бул. "Тодор Каблешков" и ул. "Луи Айер" в столицата.
Движението в района на кръстовището беше затруднено, а районът отцепен.
Само часове по-рано смъртта си в пътен инцидент намериха и загинаха трима ученици на пътя край Созопол след удар в дърво. На волана е бил 18-годишен младеж, взел книжка само ден по-рано и без никакъв шофьорски стаж. По разпореждане на транспортния министър Агенция "Автомобилна администрация" започва проверка на цялото му обучение и изпита след това, както и на видеозаписите от процеса.