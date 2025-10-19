Задържан е избягалият шофьор от пътен инцидент в София, при който загина пешеходец.

Войната по пътищата

Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи пред БТА.

Възрастният човек, който е издъхнал на място, е пресичал неправилно, докато светофарът е мигал с червена светлина.

Оказа се, че зад волана е била 45-годишна жена, срещу която е образувано досъдебно производство. 

Веднага след катастрофата, въпреки че не е по нейна вина, тя е избягала. Скоро след това издирваната водачка е намерена и задържана от полицията.

Инцидентът стана снощи, в района на кръстовището на бул. "Тодор Каблешков" и ул. "Луи Айер" в столицата.

Пешеходец загина, блъснат на червен светофар в столицата, шофьорът избяга
Виж още Пешеходец загина, блъснат на червен светофар в столицата, шофьорът избяга

Движението в района на кръстовището беше затруднено, а районът отцепен.

Снимка: Фейсбук група "Катастрофи в София"

Само часове по-рано смъртта си в пътен инцидент намериха и загинаха трима ученици на пътя край Созопол след удар в дърво. На волана е бил 18-годишен младеж, взел книжка само ден по-рано и без никакъв шофьорски стаж. По разпореждане на транспортния министър Агенция "Автомобилна администрация" започва проверка на цялото му обучение и изпита след това, както и на видеозаписите от процеса. 

ИЗБРАНО
Ново поколение наследници: Уилям и Кейт променят правилата Лайф
Ново поколение наследници: Уилям и Кейт променят правилата
23251
Симеон Николов с успешен дебют в руския волейбол Корнер
Симеон Николов с успешен дебют в руския волейбол
9235
Ядрената енергетика запазва лидерство: В България доминират вече АЕЦ и слънчевата енергия Бизнес
Ядрената енергетика запазва лидерство: В България доминират вече АЕЦ и слънчевата енергия
638
Теория за "масовия човек", или как глупавият започва да се смята за умен Impressio
Теория за "масовия човек", или как глупавият започва да се смята за умен
7169
Oстровът, който може да се види, но не и да се докосне Trip
Oстровът, който може да се види, но не и да се докосне
2756
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I) Вкусотии
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I)
45