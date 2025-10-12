Железничар е загинал днес по време на работа на гара Мездра, съобщи БТА, като се позова на Областна дирекция на МВР във Враца.
По първоначални данни инцидентът е станал по време на маневра. По случая е заведено досъдебно производство, а причините тепърва се изясняват.
Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността "ревизор вагони", съобщава Нова телевизия. Инцидентът е станал при влизане в гара Мездра, в 6:10 сутринта. Имало е свободно трасе и движението на останалите влакове не е било спирано.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
