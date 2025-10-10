Три нови електрически локомотива "Сименс Смартрон" влизат в експлоатация от днес. Два от тях ще обслужват влакове по направлението София-Бургас, а един - по линията София-Русе. Очакваме още един до Коледа. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"Това е щастлив момент за модернизацията на българската железница. Новите локомотиви пристигнаха в срок по договора за доставка на общо 10 до края на годината. Очакваме още един до Коледа, с което ще можем да покрием на 100 процента всички бързи влакове в страната", каза министър Караджов, цитиран от БТА.

По думите му новите машини са по-надеждни и енергийно ефективни - при движение по инерция те връщат електричество в мрежата. Това са съвременни и екологични локомотиви, които ще намалят закъсненията и ще осигурят по-спокойно пътуване за пътниците, добави той.

Локомотивите носят имената на български революционери - Захари Стоянов, Георги Икономов и Борис Колчев, каза Караджов. Той посочи, че на всеки от тях е поставен QR код, чрез който пътниците могат да научат повече за личностите, на които са кръстени машините.

Министърът отбеляза още, че Българските държавни железници (БДЖ) продължават да изпитват недостиг на пътнически вагони. В момента липсват около 40 вагона, а до края на годината броят им може да достигне 70, посочи Караджов и допълни, че целта е след Нова година, при възможност в бюджета, да бъдат закупени или наети нови вагони, включително десетина в резерв, заради постоянните ремонти.

Новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност European Train Control System-ETCS, която ще бъде активирана след инсталиране. "С това се надяваме да сведем до минимум инцидентите и произшествията по железопътната мрежа", допълни министърът.

По думите му БДЖ се нуждае общо от около 80 вагона, както и от 15 нови композиции за дълги разстояния. Подготвена е проектна документация за кандидатстване за финансиране от климатичния фонд за преодоляване на регионалните различия, добави Караджов.

