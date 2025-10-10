Новите машини ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност, която ще бъде активирана след инсталиране

2747 Снимка: БТА

Три нови електрически локомотива "Сименс Смартрон" влизат в експлоатация от днес. Два от тях ще обслужват влакове по направлението София-Бургас, а един - по линията София-Русе. Очакваме още един до Коледа. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"Това е щастлив момент за модернизацията на българската железница. Новите локомотиви пристигнаха в срок по договора за доставка на общо 10 до края на годината. Очакваме още един до Коледа, с което ще можем да покрием на 100 процента всички бързи влакове в страната", каза министър Караджов, цитиран от БТА.

По думите му новите машини са по-надеждни и енергийно ефективни - при движение по инерция те връщат електричество в мрежата. Това са съвременни и екологични локомотиви, които ще намалят закъсненията и ще осигурят по-спокойно пътуване за пътниците, добави той.

Снимка: БТА

Локомотивите носят имената на български революционери - Захари Стоянов, Георги Икономов и Борис Колчев, каза Караджов. Той посочи, че на всеки от тях е поставен QR код, чрез който пътниците могат да научат повече за личностите, на които са кръстени машините.

Снимка: БТА

Министърът отбеляза още, че Българските държавни железници (БДЖ) продължават да изпитват недостиг на пътнически вагони. В момента липсват около 40 вагона, а до края на годината броят им може да достигне 70, посочи Караджов и допълни, че целта е след Нова година, при възможност в бюджета, да бъдат закупени или наети нови вагони, включително десетина в резерв, заради постоянните ремонти.

Снимка: БТА

Новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност European Train Control System-ETCS, която ще бъде активирана след инсталиране. "С това се надяваме да сведем до минимум инцидентите и произшествията по железопътната мрежа", допълни министърът.

Снимка: БТА

По думите му БДЖ се нуждае общо от около 80 вагона, както и от 15 нови композиции за дълги разстояния. Подготвена е проектна документация за кандидатстване за финансиране от климатичния фонд за преодоляване на регионалните различия, добави Караджов.

Снимка: БТА

