Ученик уби учителка по испански език в римокатолическа гимназия във френския Сен Жан дьо Люз, съобщиха местни медии. Представители на правителството са потвърдили за инцидента.

Нападателят влязъл в класната стая, като според радио RTL носел ножа в раницата си. Намушкал 50-годишната жена с нож в гърдите по време на час, докато тя преподавала, съобщи BBC. Младежът е задържан. Разследващите са на местопрестъплението заедно с прокурор, добавят местните власти.

Учениците, станали свидетели на убийството, са избягали в паника след инцидента, съобщи местният вестник "Сюд Уест". Поетапно са евакуирани всички останали ученици, а нападателят е задържан.

Според френски медии той вероятно има психични проблеми. Според Le Figaro на убиеца през нощта му се явил глас и му казал, че трябва да убие учителката. На този етап от разследването няма предположения, че инцидентът е свързан с тероризъм.

