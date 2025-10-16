Тротинетка се удари в бус на столично кръстовище
Човекът на електрическото превозно средство преминава на червено, показва видеозапис от инцидента
Човек на електрическа тротинетка се е ударил в бус тази вечер на кръстовището на столичните улици "Опълченска" и "Цар Симеон", съобщават очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".
На видеозапис от инцидента се вижда, че човекът на тротинетката преминава на червено, докато бусът прави ляв завой на мигащо зелено.
На мястото веднага спира преминаваща полицейска патрулка. На помощ се притичват и пешеходци.
В понеделник вечер 12-годишно момче от Казахстан изпадна в кома, с опасност за живота, след като падна от електрическа тротинетка край несебърското село Кошарица. Инцидентът е станал около 22 ч. близо до вилната зона край селото.
По първоначални данни детето е изгубило контрол над електрическото превозно средство и е паднало на велосипедната алея. Мястото на инцидента е прав, осветен участък със суха настилка, а причините за катастрофата се изясняват.