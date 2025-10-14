Пострадалото момче е с тежка черепно-мозъчна травма в реанимацията на УМБАЛ-Бургас

1899 Снимка: БТА, архив

12-годишно момче от Казахстан е в кома, с опасност за живота, след като е паднало от електрическа тротинетка край несебърското село Кошарица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал около 22 ч. снощи близо до вилната зона край селото.

По първоначални данни детето е изгубило контрол над електрическото превозно средство и е паднало на велосипедната алея. Мястото на инцидента е прав, осветен участък със суха настилка, а причините за катастрофата се изясняват.

Пострадалото момче е с тежка черепно-мозъчна травма. Настанено е в отделение "Реанимация" на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

Общо 25 души са ранени при 17 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 220 катастрофи, с 13 загинали и 283 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5354 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6694.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 18 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

