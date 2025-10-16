Автоморга гори в Сливен на булевард "Самуиловско шосе".
Сигналът за пожара е подаден в 19:12 часа. На място са изпратени първоначално два екипа на пожарната, след това още два.
Всички снимки от мястото на инцидента ВИЖТЕ ТУК>>>
Чуват се гърмежи, вероятно от неизгоряло гориво и други запалителни течности, предаде БНТ.
Все още не са ясни причините за пожара.
Няма пострадали, а борбата с огъня продължава.
