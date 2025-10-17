Възрастен водач с джип не спря на знак STOP и се блъсна странично в автобус, превозващ деца на бул. "Васил Левски" в Хасково. При инцидента за щастие няма пострадали, съобщи местният сайт xnews.

Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото

Катастрофата е станала до бившия захарен комбинат. Джипът се е движел по бул. "България" и не пропуснал идващия с предимство автобус по бул. "Васил Левски".

Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото

Водачите на са употребили алкохол, показа тест с дрегер.

Катастрофа с автобус на градския транспорт в София, двама са ранени
Виж още Катастрофа с автобус на градския транспорт в София, двама са ранени

Едната лента на платното бе затворена. Пътна полиция регулираше трафика.

Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото
 

Двама души са загинали, а 12 са ранени при 13 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщава МВР на сайта си.

В София са регистрирани 20 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка. При тях е ранен един човек, няма загинал.

Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото

От началото на месеца са станали 253 катастрофи, с 15 жертви и 318 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5387 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 341 души, а пострадалите са 6729. 

Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото

ИЗБРАНО
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV Лайф
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV
51289
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата Корнер
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата
13673
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
9210
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
4870
Гергана Плетньова за ролята си в "Made in EU": Ива ми остави смелостта да мълча, когато всички викат Impressio
Гергана Плетньова за ролята си в "Made in EU": Ива ми остави смелостта да мълча, когато всички викат
2931
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
1836
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим Trip
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим
2365
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи Вкусотии
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи
789
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
1696
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
676