Възрастен водач с джип не спря на знак STOP и се блъсна странично в автобус, превозващ деца на бул. "Васил Левски" в Хасково. При инцидента за щастие няма пострадали, съобщи местният сайт xnews.
Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото
Катастрофата е станала до бившия захарен комбинат. Джипът се е движел по бул. "България" и не пропуснал идващия с предимство автобус по бул. "Васил Левски".
Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото
Водачите на са употребили алкохол, показа тест с дрегер.
Едната лента на платното бе затворена. Пътна полиция регулираше трафика.
Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото
Двама души са загинали, а 12 са ранени при 13 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщава МВР на сайта си.
В София са регистрирани 20 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка. При тях е ранен един човек, няма загинал.
Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото
От началото на месеца са станали 253 катастрофи, с 15 жертви и 318 ранени.
От началото на годината са регистрирани 5387 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 341 души, а пострадалите са 6729.
Снимка: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото
