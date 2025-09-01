1277 Снимка: Скрийншот от БНТ

Три деца са пострадали при катастрофа, станала снощи на пътя между плевенските села Мечка и Коиловци, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за произшествието е постъпил в 21:42 часа. Установено е, че 32-годишна е самокатастрофирала с лек автомобил.

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ в болнично заведение в Плевен, пише БТА. Тримесечно бебе е с черепно-мозъчна травма, тригодишно момиче е с контузия на коремната стена, а шестгодишно момче със счупена раменна кост.

Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички участници в катастрофата, казаха още от полицията.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. По случая е сезирана Районната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство.

Неправоспособен водач пък е задържан в Ловеч за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, съобщават от полицията в областния град.

Автопатрул е подал светлинен и звуков сигнал към водач на лек автомобил за спиране, с цел извършване на полицейска проверка. Мъжът не се е подчинил на полицейското разпореждане и е продължил движението си, но със съдействието на още един полицейски екип е спрян на съседната улица. Установено е, че водачът е 42-годишен от село Брестово, който не притежава шофьорска книжка. При тестване с техническо средство за алкохол е отчетена проба над 1,2 промила и положителна проба за употреба на наркотични вещества.

Задържан е за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.

Миналата седмица в Луковитско бе задържан шофьор с 2,22 промила алкохол.

Двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщи МВР на сайта си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.