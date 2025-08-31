3703 Снимка: Профилът на Николай Попов във Facebook

Нов инцидент с камион е станал днес между селата Телиш и Радомирци в Плевенско. За това съобщи във "Фейсбук" Николай Попов - баща на 12-годишната Сияна, която загина в същия участък през март.

Тежкотоварният камион се преобърнал малко преди 12:00 часа. Машината останала извън пътното платно, поради което пътят не бил затворен.

Николай Попов публикува снимки на обърнатия ТИР и посочи, че отново става дума за превишена скорост и дъждовно време. По думите му, пътят е опасен, но голям проблем е и липсата на контрол върху шофьорите на тежкотоварни камиони.

"За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК! За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични....

Вчера с мен се свърза семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка. На прав участък. Разминали са се със смъртта на сантиметри", написа бащата на Сияна във "Фейсбук".

12-годишната Сияна загина на 31 март, когато автомобилът, в който пътуваше с баба си и дядо си, бе ударен от ТИР в същия участък.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.