Нов инцидент с камион е станал днес между селата Телиш и Радомирци в Плевенско. За това съобщи във "Фейсбук" Николай Попов - баща на 12-годишната Сияна, която загина в същия участък през март.

Войната по пътищата

Тежкотоварният камион се преобърнал малко преди 12:00 часа. Машината останала извън пътното платно, поради което пътят не бил затворен.

Николай Попов публикува снимки на обърнатия ТИР и посочи, че отново става дума за превишена скорост и дъждовно време. По думите му, пътят е опасен, но голям проблем е и липсата на контрол върху шофьорите на тежкотоварни камиони.

"За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК! За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични....

Вчера с мен се свърза семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка. На прав участък. Разминали са се със смъртта на сантиметри", написа бащата на Сияна във "Фейсбук".

12-годишната Сияна загина на 31 март, когато автомобилът, в който пътуваше с баба си и дядо си, бе ударен от ТИР в същия участък.

ИЗБРАНО
Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелски инвеститор Лайф
Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелски инвеститор
13009
$10 000 на вечер за дефиле на ринга: Какво се крие зад една от най-одумваните професии? Корнер
$10 000 на вечер за дефиле на ринга: Какво се крие зад една от най-одумваните професии?
8134
Новото вино ще е по-горчиво. Реколтата от грозде с една трета по-слаба Бизнес
Новото вино ще е по-горчиво. Реколтата от грозде с една трета по-слаба
1992
Доц. Елисавета Левунлиева: Енергийните напитки са много вредни за сърцето IT
Доц. Елисавета Левунлиева: Енергийните напитки са много вредни за сърцето
528
Кариерата си започва с паспорта на мъртвец Impressio
Кариерата си започва с паспорта на мъртвец
10200
Стенещите пясъчни дюни: В някои пустини се чува зловещ шум, но защо? (видео) Trip
Стенещите пясъчни дюни: В някои пустини се чува зловещ шум, но защо? (видео)
2295
С любов от пчелите: Силата на мановия мед, който укрепва имунната ни система Вкусотии
С любов от пчелите: Силата на мановия мед, който укрепва имунната ни система
593
Жълт код за интензивни валежи в 12 области в страната Времето
Жълт код за интензивни валежи в 12 области в страната
9