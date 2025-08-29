Тежка катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен. Това съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Войната по пътищата

Сигналът е подаден към 17 часа днес. На изхода на Бяла в посока Плевен са се блъснали лек и товарен автомобил.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ.

При удара шофьорът на лекия автомобил е загинал на място. Пристигналият екип на спешната помощ е констатирал смъртта му.

51-годишен шофьор на камион издъхна на волана и блокира пътя Русе - Бяла
В социалните мрежи беше разпространена снимка от мястото на инцидента, на която се вижда, че предната част на лекия автомобил е напълно смазана.

Заради инцидента тежкотоварните автомобили изчакват на място. Обходният маршрут за леките коли е през Пейчиново - Босилковци - гара Бяла и обратно.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините за инцидента.

