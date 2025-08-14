Временно движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради пътен инцидент, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

От Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха за БТА, че инцидентът е свързан със самокатастрофирал моторист, който е транспортиран до Спешно-примено отделение в Благоевград за уточняване на състоянието.

От АПИ допълниха, че е затворена за движение активната лента, а трафикът се регулира от интелигентни транспортни системи.

По-рано следобяд шофьор загина при челен сблъсък между два автомобила на пътя Пловдив-Брезово.

Трима млади мъже загинаха, а други трима бяха ранени след две катастрофи, станали в рамките само на няколко часа във Видинско и Пазарджишко.

