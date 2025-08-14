Снимка: БТА
Катастрофа с моторист затруднява движението през тунел "Железница"
Затворена за движение е активната лента, а трафикът се регулира от интелигентни транспортни системи, съобщиха от АПИ
Временно движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради пътен инцидент, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).
От Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха за БТА, че инцидентът е свързан със самокатастрофирал моторист, който е транспортиран до Спешно-примено отделение в Благоевград за уточняване на състоянието.
От АПИ допълниха, че е затворена за движение активната лента, а трафикът се регулира от интелигентни транспортни системи.
По-рано следобяд шофьор загина при челен сблъсък между два автомобила на пътя Пловдив-Брезово.
Трима млади мъже загинаха, а други трима бяха ранени след две катастрофи, станали в рамките само на няколко часа във Видинско и Пазарджишко.
