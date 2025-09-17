Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла в участъка между двата разклона за град Две могили, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Войната по пътищата

Сигнал за инцидента е подаден около 15:15 часа. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и камион. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на Спешна помощ и на противопожарната служба.

От Спешна помощ в Русе обясниха, че по първоначална информация при инцидента има двама тежко пострадали. Те са се возили в леката кола. Наложило се е пожарникарите да извадят водача, тъй като е бил заклещен в автомобила, предаде Русе Медия.

Екипи на полицията изясняват причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут през Две могили, Иваново и Басарбово.

