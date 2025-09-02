Техника разчиства терена на пожара в Белослав, изгорелите къщи нямат застраховка
Причината за огнената стихия е горене на кабели заради изваждане на медта за вторични суровини
Пожарът в ромската махала на Белослав е напълно потушен, съобщи кметът на общината Диян Иванов.
Повечето от хората в изпепелените къщи са настанени при приятели и роднини, само трима са настанени в приют във Варна. Тепърва ще се прави оглед и оценка на щетите.
Седем от 11-те засегнати къщи са напълно изгорели, те са без застраховка, уточни кметът на Белослав по БНР.
Причината за пожара е човешка грешка, каза още кметът на Белослав.
"Горели са кабели в близост до къщите заради изваждане на медта, за вторични суровини. Най-вероятно извършителят се е уплашил, когато е тръгнал пожарът, избягал е. Сигналът е получен по-късно, след като огънят е обхванал около 10-15 декара зелени площи", поясни Иванов.
Шест пожарни екипа са реагирали веднага.
В момента общинска техника разчиства отпадъците.