Пожарът в ромската махала на Белослав е напълно потушен, съобщи кметът на общината Диян Иванов.

Повечето от хората в изпепелените къщи са настанени при приятели и роднини, само трима са настанени в приют във Варна. Тепърва ще се прави оглед и оценка на щетите.

Пожар изпепели 11 къщи в Белослав (снимки)
Седем от 11-те засегнати къщи са напълно изгорели, те са без застраховка, уточни кметът на Белослав по БНР.

Причината за пожара е човешка грешка, каза още кметът на Белослав.

"Горели са кабели в близост до къщите заради изваждане на медта, за вторични суровини. Най-вероятно извършителят се е уплашил, когато е тръгнал пожарът, избягал е. Сигналът е получен по-късно, след като огънят е обхванал около 10-15 декара зелени площи", поясни Иванов.

Шест пожарни екипа са реагирали веднага.

В момента общинска техника разчиства отпадъците.

