Пожар изпепели 11 къщи в Белослав (снимки)
Запалени кабели са най-верояно причината за огнената стихия
Пожар изпепели единадесет къщи в Белослав, пострадали няма. Огънят вече е локализиран, но все още пожарникарите го потушават предвид силния вятър, съобщиха от МВР.
Сезонът на пожарите
Сигналът за пламъците е получен около 13:10 часа. Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти в един от крайните квартали на града. Заради силния вятър се разпространил бързо и достигнал първите къщи.
Огънят е засегнал площ от около 10 декара.
На място има осем екипа на пожарната и екипи на полицията.
Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели в ромската махала, но пожарната е действала много бързо и екипите от "Аспарухово" са пристигнали навреме, за да спрат огнения фронт.
След няколко часа ще бъде направен оглед на щетите и ще се прецени дали някои от семействата ще имат нужда от подслон, каза за Радио Варна кметът на Белослав Деян Иванов.
Днес пожарникари, горски служители и доброволци доугасяват и тлеещи огнища на пожара, който възникна вчера в землището на село Игралище, община Струмяни. Огънят засегна 120 дка гора.
След четири дни работа на труден терен, пожарът в Национален парк "Рила" беше локализиран. Обходите продължават. На терен са около 50 огнеборци.
