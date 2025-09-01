Пожар изпепели единадесет къщи в Белослав, пострадали няма. Огънят вече е локализиран, но все още пожарникарите го потушават предвид силния вятър, съобщиха от МВР.

Сезонът на пожарите

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Сигналът за пламъците е получен около 13:10 часа. Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти в един от крайните квартали на града. Заради силния вятър се разпространил бързо и достигнал първите къщи.

Огънят е засегнал площ от около 10 декара.

На място има осем екипа на пожарната и екипи на полицията.

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели в ромската махала, но пожарната е действала много бързо и екипите от "Аспарухово" са пристигнали навреме, за да спрат огнения фронт.

Снимка: БТА

След няколко часа ще бъде направен оглед на щетите и ще се прецени дали някои от семействата ще имат нужда от подслон, каза за Радио Варна кметът на Белослав Деян Иванов.

Снимка: БТА

Днес пожарникари, горски служители и доброволци доугасяват и тлеещи огнища на пожара, който възникна вчера в землището на село Игралище, община Струмяни. Огънят засегна 120 дка гора.

След четири дни работа на труден терен, пожарът в Национален парк "Рила" беше локализиран. Обходите продължават. На терен са около 50 огнеборци.

Пожар в сухи треви и храсти се е разпространил бързо заради вятър и е достигнал до две къщи в един от крайните квартали на град Белослав, варненска област. Няколко екипа са изпратени на място.

