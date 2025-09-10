1690 Снимка: Военноморските сили

Невзривен боеприпас е открит в морето край плажа Велека в с. Синеморец, община Царево, съобщиха от Военноморските сили (ВМС).

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Сигналът за открит предмет в морето, наподобяващ ракета, е получен вчера, като оперативният дежурен при Областна администрация Бургас е подал искане за намеса. Задачата е възложена на Специализиран екип за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на военното формирование 32 890 - Бургас.

Установено е, че металният предмет е стартови двигател на ракета с дължина 1,7 м и диаметър 17 сантиметра. Предметът е извлечен до брега и е транспортиран до Военноморска база Бургас.

След разрешение от началника на отбраната и по разпореждане на началника на Щаба на ВМС е извършена операция по унищожаването на боеприпаса, съгласно регламентиращите документи.

Снимка: Военноморските сили

Миналия месец на плаж край Созопол беше открит дрон, който по-късно беше обезвреден от военнослужещи. Военното безпилотно устройство изплува на 12 август и бе открито от плажуващи.

През март 2024 г. плаваща мина бе открита в морето срещу плаж "Кабакум" във Варна.

През януари 2-23 г. военнослужещи от Военноморските сили унищожиха плаваща мина на 200 метра от брега срещу село Тюленово.

През юли 2022 г. пък стартови двигател от зенитна ракета изплува в района на мидения плаж край Арапя.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.