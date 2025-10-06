Собственикът на отнесената от потопа в морето в Царево каса с пари проговори пред пред bTV, за да разплете мистерията и сложи край на "златната" треска. Няма златни кюлчета в нея, нито 2 милиона лева, декларира Яни Илиев.

Водокалипсис

През последните дни истерията там граничеше със здравия разум - посред нощ, с фенерчета на телефоните си, хора изминали над 100 км, ровеха в купчини водорасли, газеха в морето, въоръжени със сопи и металотърсачи. 

"Потърсихме ви просто за да премахнем слухът, според който в този сейф - който първо, не е сейф, а каса, има 2 милиона лева, златни кюлчета...няма такова нещо. Вътре да е имало не повече от 21 хиляди лева. Наистина имаме ценни книжа, които са наши, на всичките ни камиони документите са вътре, те са 21/22 камиона, на багерите също. Това ни е ценно, друго ценно няма вътре. Злато има - на жена ми едни обеци, на внучката има два чифта обеци - и това е златото", каза Илиев.

Той предостави и снимка на касата като подчерта, че тя е била ползвана за архив, не за пари. 

Снимка: Скрийншот

Самият той няма обяснение откъде се е появила мистерията с много злато и пари. След потопа той не е спирал да помага с техника и работна сила за разчистване на критичните участъци.

След проливните дъждове и последвалите наводнения в област Бургас най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище "Елените", а от днес започва нова интензивна вълна от дъжд, която ще продължи до сряда включително.

От общинската администрация на Царево призоваха жителите на застрашените от наводнение райони в община Царево да напуснат домовете си до четвъртък.

