Пострадалата при тежката катастрофа, която стана по-рано днес на бул. "Драган Цанков" в София, е със сериозна опасност за живота, съобщи на брифинг д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болница ИСУЛ, цитирана от БТА.

Става въпрос за 18- годишно момиче в тежко общо състояние. Беше въведена в шокова зала, стабилизирана е, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ, каза д-р Иванова.

Направен е скенер на глава, на цяло тяло, консултирана е със специалисти.

Двама души загинаха при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" днес. Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд.

Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора.

Оцеляло е единствено 18 годишното-момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха от Спешната помощ.

